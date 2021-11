Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 1 novembre 2021 à 17h45 par D.M.

En poste au PSG, Mauricio Pochettino n'exclurait pas un retour à Tottenham dans les prochains mois selon la presse anglaise.

Arrivé en janvier dernier à Paris pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a été annoncé sur le départ ces derniers mois. Comme l’indique The Athletic , Tottenham avait contacté le technicien argentin pour discuter d’un retour en Angleterre lors du dernier été. Finalement, l’entraîneur a décidé de rester au PSG, mais envisagerait sérieusement de rejoindre les Spurs , club qu’il a dirigé entre 2014 et 2019. C’est du moins ce qu’annonce la presse anglaise ce lundi.

Pochettino envisage un retour à Tottenham