Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec le successeur de Mbappé !

Alors que le PSG penserait à s'attacher les services de Dusan Vlahovic en cas de départ de Kylian Mbappé, la Juventus s'intéresserait également au Serbe. Pour autant, cette affaire pourrait s'avérer difficile à conclure pour le club italien, en cruel manque de liquidités.

Le PSG se préparerait à toutes les éventualités face à la situation de Kylian Mbappé. Le Français est en effet dans sa dernière année de contrat avec Paris et refuserait toujours de renouveler son bail. Par conséquent, comme révélé par le10sport.com, Leonardo a fait de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland ses deux priorités en attaque afin de remplacer comme il se doit Kylian Mbappé en cas de départ. Toutefois, le PSG multiplierait les pistes et s'intéresserait également à Dusan Vlahovic, étincelant avec la Fiorentina. Et le Serbe susciterait aussi un fort intérêt de la Juventus. Mais heureusement pour le PSG, la Vieille Dame ne serait pas au bout de ses peines dans ce dossier...

La Juve n'a pas assez d'argent pour Vlahovic