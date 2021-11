Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 1 novembre 2021 à 19h45 par D.M.

Erling Haaland aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison et de rejoindre un club plus huppé. Le Real Madrid et le PSG sont sur ses traces.

Le Real Madrid a tout tenté lors du dernier mercato estival pour arracher Kylian Mbappé au PSG. Le club espagnol était prêt à monter jusqu’à 200M€, avant de baisser les bras. Les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité le vendre et ont décidé de le conserver cette saison à leurs risques et périls. En effet, le contrat de Mbappé expire en juin prochain et un départ au Real Madrid à la fin de cet exercice serait loin d’être exclu. Dans ce cas, le PSG pourrait décider de se lancer sur le dossier Erling Haaland comme l’avait annoncé le 10 Sport.com en exclusivité le 25 août dernier.

Haaland va quitter le BVB