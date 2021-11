Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan machiavélique de Raiola dans le feuilleton Pogba !

Publié le 1 novembre 2021 à 19h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United librement et gratuitement à l'été 2022. Alors que La Pioche serait suivie par le PSG, la Juventus, le FC Barcelone, le Real Madrid et plusieurs cadors de Premier League, Mino Raiola aurait monté un plan pour encaisser le plus gros cachet possible.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba serait dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir. S'il ne prolonge pas très vite, le milieu de terrain de Manchester United va quitter le club librement et gratuitement à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, au Real Madrid, au Barça, à la Juventus et à plusieurs écuries britanniques. En effet, tous ces cadors européens seraient prêts à profiter de l'aubaine pour récupérer Paul Pogba pour 0€. Et pour encaisser le plus gros chèque possible, le clan Pogba aurait monté un plan bien précis.

Le clan Pogba veut empocher le pactole