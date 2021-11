Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a les mains liés pour Sergio Ramos !

Publié le 1 novembre 2021 à 17h30 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que le PSG pourrait finir par résilier le contrat de Sergio Ramos, le club de la capitale ne serait en réalité tout simplement pas en mesure d’agir de la sorte.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas été en mesure de disputer la moindre minute de jeu avec le club de la capitale française. Freiné par des soucis aux mollets, le défenseur âgé de 35 ans n’est même pas en mesure de s’entrainer avec le groupe et travaille donc toujours en solitaire sans qu’une date de retour précise avec le groupe ne soit donnée par le PSG. Et si Leonardo s’est voulu rassurant ce vendredi sur son cas, les échos qui paraissent dans la presse affirment l’inverse en expliquant que l’inquiétude commence à monter au sein de l’écurie parisienne. À tel point que Le Parisien avance ce lundi que l’hypothèse d’une résiliation du contrat de Sergio Ramos n’appartient plus au domaine de la science fiction, même si cela ne serait pas encore à l’ordre du jour.

Le PSG peut difficilement rompre le contrat de Sergio Ramos selon les règles de la FIFA