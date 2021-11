Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les menaces se multiplient pour Longoria avec Kamara !

Publié le 1 novembre 2021 à 15h10 par Th.B.

Disposant d’une belle cote sur le marché des transferts, Boubacar Kamara verrait le Bayern Munich et le Milan AC s’intéresser à son profil alors que son contrat à l’OM expirera en juin prochain.

L’OM pourrait perdre Boubacar Kamara à la fin de la saison. En effet, le contrat du minot marseillais arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et à l’instar de Kylian Mbappé au PSG, il se pourrait que le milieu de terrain de Jorge Sampaoli prenne la décision de ne pas prolonger et de ce fait, de profiter de son statut d’agent libre afin de se lancer un autre challenge. En Angleterre, Kamara aurait la cote puisque Newcastle et Liverpool seraient dans le coup.

Outre le Bayern Munich, le Milan AC serait dans le coup pour Kamara !