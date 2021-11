Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cador européen se positionne pour Boubacar Kamara !

Publié le 1 novembre 2021 à 14h10 par Th.B.

Minot marseillais, Boubacar Kamara (21 ans) figurerait sur les tablettes du Bayern Munich depuis sa majorité. En parallèle, le contrat du Français à l’OM arrivera à expiration l’été prochain.

« Boubacar Kamara me semble très bon. Il peut jouer aussi bien en tant que défenseur central qu'en tant que six. Il est prêt à faire le saut dans un grand club ». Voici le message plein de lucidité que faisait dernièrement passer Konrad de la Fuente, coéquipier de Boubacar Kamara (21 ans) à l’OM. De quoi clairement laisser entendre que la suite de la jeune carrière du minot marseillais pourrait bien s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Et alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, Kamara serait susceptible d’aller voir ailleurs.

Le Bayern Munich surveillerait Kamara !