Mercato - Real Madrid : Ces grosses révélations sur l'avenir d'Eden Hazard !

Publié le 1 novembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’Eden Hazard aurait été mis sur la liste des transferts par le Real Madrid, l’international belge serait déjà une option étudiée par plusieurs écuries de Premier League.

Si le Real Madrid s’était montré patient et indulgent avec Eden Hazard lors de ses deux premières saisons ponctuées par des blessures et des performances bien en-dessous des attentes, le club madrilène pourrait maintenant avoir jeté l’éponge avec l’attaquant belge. En effet, ABC annonce ce lundi que les Madrilènes ont pris la décision de mettre en vente l’ancien joueur de Chelsea, qui pourra quitter sans obstacle la capitale espagnole cet hiver ou à l’été 2022 s’il le préfère. Et visiblement, des écuries seraient d’ores et déjà disposées à l’accueillir pour lui permettre de se relancer.

Chelsea fait partie des clubs intéressés par Eden Hazard