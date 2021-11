Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme mise au point du clan Ramos sur son avenir !

Publié le 1 novembre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que l’idée d’une résiliation du contrat de Sergio Ramos ne serait pas ecartée à 100% au sein du PSG, l’entourage de l’international espagnol a tenu à mettre les choses au clair sur ce point.

Arrivé cet été au PSG après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas été en mesure d’effectuer ses débuts avec l’écurie parisienne en raison de ses soucis aux mollets. Et si Leonardo a affirmé qu’il n’y a aucune inquiétude au sein du club de la capitale tant celui-ci savait où il mettait les pieds en enrôlant l’Espagnol, les échos qui paraissent dans la presse sont bien moins mesurés et laissent entendre que la crainte commence à monter au PSG quant aux chances de Sergio Ramos de revenir à son meilleur niveau. À tel point que l’idée d’une résiliation de son contrat courant jusqu’en juin 2023 ne serait plus forcément utopique si l’on en croit les informations dévoilées ce lundi par Le Parisien .

Sergio Ramos n’est pas dans l’optique de résilier son contrat