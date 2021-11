Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ouvre un nouveau dossier à 60M€ !

Publié le 1 novembre 2021 à 13h45 par T.M.

Alors que le PSG chercherait à se séparer de Danilo Pereira, Leonardo aurait déjà une idée en tête pour remplacer l’international portugais au milieu de terrain.

Après un dernier mercato estival agité, Leonardo ne voudrait pas en rester là et chercherait à amener d’autres joueurs au PSG pour étoffer l’effectif de Mauricio Pochettino. Et actuellement, l’un des grands chantiers semble de situer au milieu de terrain. Plusieurs noms reviennent au coeur des rumeurs, à l’instar de Paul Pogba, Franck Kessié ou encore Marcelo Brozovic. Toutefois, selon les derniers échos en provenance du Portugal, il faudrait ajouter une nouvelle piste à cette liste.

Et maintenant Joao Palhinha ?