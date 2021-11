Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi s’enflamme pour son arrivée à Paris !

Publié le 1 novembre 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est un joueur du Paris Saint-Germain depuis maintenant près de trois mois, Lionel Messi a confié toute sa joie d’évoluer au sein du club de la capitale française.

Arrivant au terme d’un contrat que le FC Barcelone n’était pas en mesure de prolonger malgré tous ses efforts en ce sens du fait de ses finances dans le rouge, Leo Messi a rejoint le Paris Saint-Germain au début du mois d’août. L’international argentin est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023, tout en sachant qu’il possède une option dans son contrat pour bénéficier d’une année supplémentaire. Après avoir passé l’intégralité de sa carrière au Barça, celui qu’on surnomme La Pulga doit s’habituer à une nouvelle vie aussi bien sportive que quotidienne, ce qui est naturellement un grand bouleversement inattendu pour lui dans la mesure où il prévoyait de prolonger au FC Barcelone à l’origine. « C’était un grand changement que je n’avais pas imaginé, comme je l’avais dit à l’époque. Heureusement que je suis installé, les enfants sont déjà scolarisés, nous sommes plus ou moins installés dans la routine du quotidien. Nous sommes contents », explique l’Argentin ce lundi dans les colonnes de SPORT .

« J’entre dans la dynamique du club »

Comme tout bouleversement, le temps de prendre de nouvelles habitudes est parfois compliqué. Et Leo Messi n’a pas été épargné par ces quelques difficultés comme il l’explique dans les colonnes de SPORT : « Les mauvais moments étaient au début, quand tout était soudain, venir ici, passer un mois et demi à l'hôtel et ce n'est pas facile de le faire avec les garçons, qui avaient déjà commencé l’école. Nous étions en centre ville et cela rendait la circulation insupportable. Il nous fallait une heure pour aller à l'école et une heure pour l'entraînement. Les enfants n'en pouvaient plus d'être à l'hôtel. C'était difficile. En même temps, nous avons essayé de profiter de l'expérience de la ville, de tout connaître un peu jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Cela a tout amélioré ».



Mais ces quelques contrariétés ne conduisent évidemment pas Leo Messi à regretter sa venue au PSG et à Paris. Surtout, l’attaquant de 34 ans est conscient qu’il évolue au sein d’une équipe de top niveau, ce qui colle justement avec son ambition de remporter une nouvelle Ligue des champions. « Le PSG parmi les favoris pour la Ligue des Champions ? Oui. Quand je suis venu ici, cela a été l’une des principales raisons. Quand j’ai pris la décision de venir au PSG, cela a été un des motifs car le club a un grand effectif », explique-t-il dans les colonnes de SPORT, tout en expliquant être satisfait de ses premières semaines en tant que joueur du PSG, un club au sein duquel il a su rapidement prendre ses marques. « Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais passé beaucoup de temps dans le vestiaire car je connais beaucoup de joueurs, ils parlent espagnol et cela rend l’adaptation plus rapide. Au niveau sportif, on dirait que ça ne commence jamais réellement car j’ai un match avec l’équipe nationale tous les mois. Tu n’arrives pas t’installer que tu dois repartir. Cela rend les choses plus difficiles, mais petit à petit j’entre dans la dynamique du club », a souligné le sextuple lauréat du Ballon d’Or.

