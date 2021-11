Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi règle ses comptes avec le FC Barcelone !

Publié le 1 novembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Parti du FC Barcelone cet été dans un contexte houleux, Lionel Messi a tenu à apporter ses vérités au sujet de son départ de son club de toujours, tout en confiant être maintenant ravi dans sa nouvelle vie parisienne.

Pendant un long moment, le FC Barcelone et Leo Messi étaient persuadés qu’ils parviendraient à trouver une solution pour étendre leur union. Même après l’expiration du contrat de l’Argentin le 30 juin, les deux parties ont continué à discuter pour tenter de sceller un accord et inscrire son salaire dans les comptes du club catalan. Seulement voilà, au début du mois d’août, le Barça n’a eu d’autre choix que de se faire une raison : ses difficultés financières et sa masse salariale colossale rendaient impossible toute prolongation de Leo Messi. C’est ainsi que les pensionnaires du Camp Nou ont annoncé le départ de l’attaquant de 34 ans, avant d’organiser de déchirants adieux en conférence de presse. Par la suite, le sextuple lauréat du Ballon d’Or a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain sur les termes d’un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option.

« Les mots que Joan Laporta a prononcé sont hors de propos »

Désormais, l’international argentin s’adapte petit à petit au club de la capitale française et à sa nouvelle vie dans la Ville Lumière . Cependant, Leo Messi n’a toujours pas été oublié au FC Barcelone, où certains conservent encore une certaine amertume au sujet de son départ. C’est notamment le cas de Joan Laporta, lui qui avait axé toute sa campagne électorale avant d’être élu en mars dernier à la tête du Barça en jurant qu’il allait prolonger Leo Messi. L’avocat de profession a cherché une solution, mais tous ses efforts ont été vains. Et début octobre, il ne cachait pas qu’il estimait que le natif de Rosario avait une part de responsabilité dans le dénouement du dossier. « Quand on voit que ça ne peut pas se faire, il y a une certaine déception des deux côtés. Je sais qu'il avait une énorme envie de rester. Tout le monde savait qu'il avait une offre très importante du PSG. A aucun moment je ne pense à reculer. Je pense que je fais de mon mieux pour le Barça. Personne ne peut mettre l'institution en danger. J'espérais qu'à la dernière minute, Lionel Messi dise qu'il allait jouer gratuitement. Mais nous ne pouvions pas demander ça à un joueur de ce niveau », expliquait alors Joan Laporta à l’occasion d’un entretien accordé à RAC1 .



Seulement voilà, ces propos n’ont vraiment pas été du goût de Leo Messi. Il convient tout d’abord de rappeler que certains échos étaient déjà parus dans la presse au cours des dernières semaines selon lesquels le clan de l’international argentin était quelque peu énervé contre Joan Laporta, ce dernier étant accusé de s’être servi du vainqueur de la dernière Copa America uniquement à des fins électorales. Et ce lundi, à l’occasion d’un entretien accordé à SPORT , Leo Messi a laissé entendre que Joan Laporta essaie quelque peu de retourner la situation à ses yeux. « La vérité est que, comme je l'ai expliqué en sortant, j'ai fait tout mon possible pour rester, à aucun moment on ne m'a demandé de jouer gratuitement. On m'a demandé de réduire mon salaire de cinquante pour cent et je l'ai fait sans aucun problème. Nous étions en mesure d'aider davantage le club. Ma volonté et celle de ma famille était de rester à Barcelone. Personne ne m'a demandé de jouer gratuitement mais en même temps, il me semble que les mots que le président a prononcé sont hors de propos. Ils m'ont fait mal parce que je pense qu'il n'a pas besoin de dire ça, c'est comme te retirer le ballon et ne pas en assumer les conséquences, ou prendre les choses en main. Cela fait réfléchir ou génère un type de doute que je pense ne pas mériter », a souligné le numéro 30 du PSG.

« Cela a été un grand changement »