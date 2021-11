Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Pogba !

Publié le 1 novembre 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba susciterait l'interêt de nombreux cadors, dont le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Conscients de la situation, La Pioche et son agent Mino Raiola auraient monté un plan machiavélique pour empocher le pactole en 2022. Une stratégie qui augmenterait le suspens quant à l'avenir de Paul Pogba.

De retour à Manchester United depuis l'été 2016, Paul Pogba pourrait ne plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, La Pioche pourrait quitter les Red Devils librement et gratuitement à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas d'ici là. Une information qui n'aurait pas échappée à plusieurs écuries européennes. En effet, la situation de Paul Pogba aurait alerté à la fois le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus et quelques cadors de Premier League. Conscients de l'intérêt de ces colosses, le clan Pogba aurait monté un plan machiavélique. D'après les indiscrétions d' Ok Diario , Paul Pogba et Mino Raiola profiteraient de la situation pour réaliser des mouvements et faire fuiter des liens avec plusieurs clubs. De cette manière, Paul Pogba fait de plus en plus parler de lui et fait dans le même temps monter les enchères. En effet, le clan Pogba compterait sur cette stratégie pour signer le plus gros contrat possible en 2022, percevoir une prime à la signature XXL en cas de départ de Manchester United et permettre à Mino Raiola de récupérer une très belle commission. Un stratagème efficace, mais qui entretient le mystère quant à l'avenir de Paul Pogba.

Paul Pogba brouille les pistes pour son avenir

Sachant que Paul Pogba serait dans le viseur du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone, de la Juventus et de plusieurs écuries de Premier League, il serait aujourd'hui impossible de désigner sa prochaine destination, ou du moins de savoir dans quelle club il évoluera la saison prochaine. En effet, avec les messages que laisse filtrer le clan Pogba, les véritables intentions du joueur resteraient inconnues actuellement. Et pourtant, au début du mois d'octobre, Paul Pogba semblait être partie pour prolonger. Comme l'a précisé Ok Diario , La Pioche aurait été sur le point de renouveler son contrat avec Manchester United et de signer un bail à hauteur de 20M€ nets annuels. Toutefois, un énorme retournement de situation a vu le jour lorsque le nom de Paul Pogba a été lié à la Juventus quelques semaines plus tard. Et aujourd'hui, le champion du monde français souhaiterait revenir chez les Bianconeri .

Paul Pogba veut signer un contrat XXL