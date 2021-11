Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba totalement relancé par... Zidane ?

Publié le 1 novembre 2021 à 20h15 par A.D.

Comme le PSG, le Real Madrid penserait à recruter Paul Pogba, qui sera en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, La Pioche ne serait pas une vraie cible du club emmené par Carlo Ancelotti. En effet, le Real Madrid ne devrait se jeter sur Paul Pogba qu'en cas de belle opportunité à bas prix. Et avec le départ de Zinedine Zidane et la signature d'Eduardo Camavinga, la piste merengue s'éloignerait pour Paul Pogba.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba affolerait l'Europe. En effet, plusieurs écuries européennes, et notamment le PSG et le Real Madrid, seraient prêtes à profiter de la situation de La Pioche pour boucler un coup XXL à 0€. Et heureusement pour le club emmené par Mauricio Pochettino, Paul Pogba ne serait pas partie pour rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid hors jeu pour Paul Pogba ?