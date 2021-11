Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La date du départ d'Eden Hazard est connue !

Publié le 1 novembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est en échec au Real Madrid depuis maintenant plus de deux ans, Eden Hazard ne serait pas dans l’optique de partir dès cet hiver de la capitale espagnole. En revanche, l'été prochain...

Après deux saisons au cours desquelles il a alterné entre blessures et mauvaises performances, Eden Hazard était attendu au tournant par les observateurs du Real Madrid au coup d’envoi de cet exercice 2021/2022. Seulement voilà, une fois de plus, le Belge est incapable de s’illustrer. De nouveau victime de pépins physiques, il ne s’est clairement pas montré convaincant lorsqu’il était en mesure de jouer et a ainsi été totalement dépassé par Vinicius Junior dans la hiérarchie. De ce fait, c’est maintenant la question de son avenir au Real Madrid qui se pose dans la mesure où l’horizon parait bouché pour lui. À ce sujet, ABC a annoncé ce lundi que les Merengue sont désormais ouverts à une vente d’Eden Hazard, et cette tendance est quelque peu en train de se confirmer et semble dessiner la fin prochaine de l’aventure liant l’ancien joueur de Chelsea aux pensionnaires du stade Santiago Bernabeu.

Pas de départ cet hiver pour Eden Hazard !

Néanmoins, cette fin n’aura pas lieu cet hiver si l’on en croit les informations dévoilées par MARCA . En effet, le quotidien espagnol affirme en premier lieu que les rumeurs en provenance d’Angleterre selon lesquelles Newcastle United est intéressé par la perspective de s’attacher ses services sont fausses dans la mesure où il n’y aurait eu aucun contact entre les deux parties et que le joueur ne serait tout simplement pas intéressé par ce projet. En fait, à l’heure actuelle, son unique objectif serait de jouer pour le Real Madrid, et il serait bien conscient qu’il n’a d’autre choix que d’être patient pour cela tant Carlo Ancelotti ne le voit pas comme un titulaire en puissance. Il n’y aurait néanmoins aucun problème entre les deux hommes, même si Eden Hazard ne joue pas avant qu’il le voudrait et qu’il est naturellement mécontent de sa situation au sein de la Casa Blanca .



En fait, Eden Hazard serait bien conscient du fait qu’il ne répond pas aux attentes dans la capitale espagnole, mais il n’aurait pas encore perdu tout espoir d’inverser la tendance. À ses yeux, un moment de grâce pourrait enfin lui permettre de lancer la machine. La question est maintenant de savoir si cela arrivera enfin cette saison, puisque cela ne s'est encore jamais produit par le passé. Quoi qu’il en soit, la volonté du joueur a le mérité d’être claire : il ne souhaite pas s’en aller au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts. D’après MARCA , le Real Madrid serait sur la même longueur d’onde et ne voudrait pas le vendre en, janvier, bien conscient qu’il est difficile de réaliser de grosses opérations à cette période de l'année. En revanche, en ce qui concerne la suite, les choses sont bien différentes…

Rendez-vous l’été prochain pour les adieux d’Eden Hazard au Real Madrid