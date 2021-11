Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros appel du pied !

Publié le 2 novembre 2021 à 2h30 par A.M.

Formé au PSG, Christopher Nkunku brille désormais au RB Leipzig. Mais il n'écarte pas la possibilité d'un retour à Paris.

Il est l'une des révélations de ce début de saison sur la scène européenne. Auteur neuf buts en 15 matches toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku s'est imposé comme le leader du RB Leipzig. Très apprécié par Thomas Tuchel à Paris, le milieu de terrain avait quitté le PSG en 2019, conscient qu'il aurait du mal à s'imposer avec son club formateur. Malgré tout, il ne ferme pas la porte à un retour.

Nkunku ouvre la porte à un retour au PSG