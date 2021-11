Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle opportunité se présente pour Leonardo !

Publié le 1 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Dans les mois à venir, Leonardo pourrait encore frapper fort sur le marché des transferts. Et quelques portes s’ouvrent devant le directeur sportif du PSG.

Cet été, le PSG a frappé très fort. Pour enfin remporter la Ligue des Champions, Leonardo a réalisé un recrutement XXL en allant notamment chercher Lionel Messi, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma. Néanmoins, d’autres grosses recrues pourraient débarquer dans la capitale française dans les mois à venir. Certains noms ne cessent d’ailleurs de revenir dans les rumeurs à l’instar de Paul Pogba ou encore Franck Kessié.

