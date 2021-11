Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo donne le ton pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Kylian Mbappé semble se rapprocher du Real Madrid, le PSG ne jetterait pas l’éponge pour autant au niveau de sa prolongation de contrat.

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est plusieurs fois montré irrité dans la presse par l’attitude du Real Madrid envers Kylian Mbappé. En effet, certains dirigeants et joueurs merengue ont publiquement fait part de leur volonté de voir Mbappé vêtir la tunique blanche du Real Madrid. Le PSG ne devrait pas pour autant lâcher l’affaire pour autant. Leonardo a assuré à maintes reprises ne pas compter sans Mbappé à l’avenir.

Le PSG prévoit de conserver Mbappé !