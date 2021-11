Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse est déjà connue pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 2 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Face à l’état physique de Sergio Ramos, le PSG réfléchirait à l’idée de s’en séparer. Mais est-ce réellement envisageable ?

N’ayant pas prolonger avec le Real Madrid, Sergio Ramos a donc fini par poser ses valises au PSG. Libre, l’Espagnol a été convaincu par le projet exposé par Leonardo. Un renfort de poids pour le club de la capitale qui peut désormais compter sur l’expérience de Ramos. Mais encore faut-il qu’il joue. Et pour le moment, l’international ibérique n’a toujours pas porté le maillot du PSG, à cause de gros pépins physiques. Une situation qui fait de plus en plus polémique dans la capitale. Au point de remettre même en question son avenir…

Ramos sur le départ ?