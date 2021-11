Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le flop Eden Hazard touche à sa fin !

Publié le 2 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Le Real Madrid a loupé son pari en allant chercher Eden Hazard à Chelsea. Un véritable flop qui pourrait prochainement devenir de l’histoire ancienne.

Après avoir perdu Cristiano Ronaldo en 2018, le Real Madrid souhaitait tourner la page et oublier le Portugais. Pour cela, en 2019, le club merengue a dépensé plus de 100M€ pour débaucher Eden Hazard à Chelsea. Sur le papier, l’opération était prometteuse, mais sur le terrain, la vérité a été bien différente. A cause de nombreuses blessures, le Belge a très peu joué et quand il était sur le terrain, il n’était pas au niveau. Une situation dont le Real Madrid en aurait désormais assez et le divorce serait imminent.

L’heure du départ a sonné !