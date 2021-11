Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Hazard envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 1 novembre 2021 à 11h00 par H.G.

Alors qu’Eden Hazard verrait maintenant le Real Madrid lui ouvrir la porte s’il souhaite s’en aller, son entourage reconnaitrait clairement que la situation sportive du joueur ne lui convient pas.

Après deux années ponctuées par des blessures et des performances bien en-dessous des attentes, Eden Hazard a entamé sa troisième saison au Real Madrid en ne parvenant pas à inverser la tendance. En effet, l’international belge peine toujours autant à montrer son meilleur visage tout en étant encore victime de pépins physiques. De ce fait, face à une situation qui ne s’améliore pas, le Real Madrid aurait pris la décision de mettre en vente Eden Hazard si l’on en croit les derniers échos dévoilés par ABC ce lundi.

Eden Hazard est prêt à quitter le Real Madrid