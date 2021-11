Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Karim Adeyemi !

Publié le 2 novembre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG est cité sur les traces de Karim Adeyemi dans le cadre de la succession éventuelle de Kylian Mbappé, le club parisien saurait d’ores et déjà ce que lui coûterait l’opération pour sa venue.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé n’est maintenant plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat, celui-ci expirant le 30 juin prochain. Et si le club parisien aimerait naturellement convaincre d’apposer sa signature sur un nouvel engagement, rien n’indique que l’international français souhaite agir en ce sens, lui qui souhaitait d’ailleurs rejoindre le Real Madrid au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. De ce fait, le PSG n’a d’autre choix que de se pencher sur sa possible succession. Et c’est dans cette optique que revient le nom de Karim Adeyemi ces derniers jours.

Le RB Salzbourg réclame environ 35M€ !