Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 2 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, ce qui pousse le PSG à préparer la succession de l'attaquant français. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, mais c'est bien la piste menant à Karim Adeyemi qui prend de l'ampleur.

En fin de saison, le Paris Saint-Germain pourrait avoir la lourde tâche de dénicher le successeur de Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et s'il ne prolonge pas, il sera autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et le Real Madrid ne devrait pas laisser passer sa chance une seconde fois. En effet, cet été, le club merengue a transmis plusieurs offres au PSG, allant de 160 à 200M€, mais à chaque fois, les Parisiens se sont montrés catégoriques, malgré les velléités de départ de Kylian Mbappé. Cependant, le PSG n'aura plus les cartes en mains dans les prochaines semaines et pourrait bien être contraint de laisser filer Kylian Mbappé libre, sans ne pouvoir rien faire. Conscient de la situation, Leonardo assure ses arrières, et bien que la prolongation de l'ancien Monégasque reste la priorité du PSG, la direction parisienne est bien obligée de se préparer au pire.

Adeyemi, la nouvelle priorité du PSG ?