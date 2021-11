Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha s’en va en guerre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 2 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Impressionnant un plus les observateurs à chaque weekend, Erling Braut Haalang forcerait le PSG à livrer une bataille historique dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Les plus grandes formations européennes se seraient déjà invitées à la fête, prêtes à en découdre avec les décideurs du Paris Saint-Germain pour le buteur que tout le monde s’arrache.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, le PSG songe à Erling Braut Haaland afin de palier l’éventuel départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Cependant, comme le responsable des contrats des joueurs du Borussia Dortmund l’a récemment laissé entendre, il se pourrait que cette opération XXL soit plus rude que prévu. Pour rappel, Haaland dispose d’une clause libératoire dans son contrat au BvB fixée à 75M€ qui sera effective courant 2022. Pour autant, il n’est absolument pas encore écrit que le départ d’Erling Braut Haaland aura lieu à la prochaine intersaison. « Bien sûr, nous essayons de lui faire sentir que le Borussia Dortmund est toujours l'une des meilleures options pour lui. Qu'il peut se développer davantage ici et peut-être que nous pouvons encore le convaincre. Nous nous battrons pour lui, nous essaierons tout. J'ai parié 100€ qu'il continuera à jouer pour le BVB la saison prochaine. La décision n'a pas encore été prise. Nous avons besoin de lui pour une longue période. ».

Les plus grands noms d’Europe se disputent Haaland…