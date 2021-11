Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte est ouverte pour Eden Hazard !

Publié le 2 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Le Real Madrid serait ouvert à un potentiel départ d’Eden Hazard au cours du prochain mercato hivernal. Et l’international belge pourrait de son propre chef prendre la décision d’aller voir ailleurs. Explications.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard n’a jamais réellement pu se faire une place concrète dans le onze de départ du Real Madrid. En effet, entre ses pépins physiques et les choix de l’entraîneur, et plus particulièrement ceux de Carlo Ancelotti ces derniers temps, Hazard est relégué au second plan. Selon les informations d’ ABC, le Real Madrid serait prêt à se séparer d’Eden Hazard lors de la prochaine session des transferts.

« Il préfère chercher une autre équipe où il peut être important »