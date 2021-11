Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Lionel Messi fait encore des déçus au Barça !

Publié le 2 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, ne pouvant pas prolonger avec le club de la capitale. De quoi attristé un certain Eric Garcia.

Cela faisait 21 ans que Lionel Messi évoluait du côté du FC Barcelone. Arrivé très jeune en Catalogne, l’Argentin n’a connu que le Barça. Une belle histoire d’amour qu’on pensait éternel, mais les problèmes économiques du club catalan auront eu raison de cette aventure. En effet, alors que Messi avait trouvé un accord avec Joan Laporta pour prolonger, cela n’a pas pu être possible. De quoi déchirer le coeur de La Pulga et d’attrister certains joueurs du Barça.

« J’aurais aimé jouer avec Messi »