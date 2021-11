Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà le verdict pour cette piste offensive !

Publié le 1 novembre 2021 à 7h45 par A.D.

En cas de départ de Kylian Mbappé en 2022, le PSG songerait à recruter Karim Adeyemi, qui fait le plus grand bonheur du RB Salzbourg. Toutefois, la pépite de 19 ans serait partie pour rejoindre un club allemand pour 30-40M€.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé serait de plus en plus proche d'un départ du PSG en 2022. Conscient de la situation, Leonardo se prépare à l'éventualité de voir son numéro 7 partir. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a identifié deux profils prioritaires selon le10sport.com : Erling Haaland en plan A et Robert Lewandowski en plan B. En parallèle, Leonardo aurait également d'autres pistes en tête pour la potentielle succession de Kylian Mbappé, et notamment Karim Adeyemi. Toutefois, ce dossier serait déjà perdu d'avance pour le PSG.

Un transfert à 30-40M€ en Allemagne pour Adeyemi ?