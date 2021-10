Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur la succession de Mbappé !

Publié le 31 octobre 2021 à 23h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Karim Adeyemi. Alors que le Borussia Dortmund serait également sur les traces de la pépite du RB Salzbourg, Michael Zorc a lâché ses vérités sur ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a placé les noms d'Erling Haaland et de Robert Lewandowski pour combler le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Par ailleurs, Leonardo aurait d'autres cibles en tête pour l'après-Mbappé, et notamment Karim Adeyemi. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier. Alors que le Borussia Dortmund serait également à l'affût pour l'attaquant du RB Salzbourg, Michael Zorc a fait passer un message clair.

«Ce n'est pas un secret qu'Adeyemi est un bon joueur, mais...»