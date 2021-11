Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski va rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 2 novembre 2021 à 11h15 par A.M. mis à jour le 2 novembre 2021 à 11h42

Annoncé dans le viseur du PSG, Karim Adeyemi ne serait pas très chaud pour rejoindre le Bayer Munich où il serait la doublure de Robert Lewandowski.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG libre à l'issue de la saison. Une situation qui pousse la direction parisienne à s'activer pour sa succession bien que la priorité soit de prolonger Kylian Mbappé. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est la piste numéro 1 du PSG encas de départ de l'international français. Mais compte tenu de la complexité de ce dossier, d'autres attaquants sont suivis à l'image de Karim Adeyemi.

Adeyemi n'est pas chaud pour le Bayern