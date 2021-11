Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans la course au successeur de Mbappé !

Publié le 2 novembre 2021 à 11h45 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé l'été prochain, le PSG commencerait à se pencher sur sa succession. Le club de la capitale aurait donc placé quelques noms sur sa liste comme celui de Dusan Vlahovic. Et la direction parisienne pourrait voir le dossier se compliquer pour l'un de ses concurrents.

L’été dernier, le PSG a pris un très gros risque en conservant Kylian Mbappé malgré ses envies de départ. Le club de la capitale avait l’opportunité de laisser filer l’international tricolore pour une importante indemnité de transfert. Mais la direction parisienne aurait toujours l’espoir de voir l’attaquant de 22 ans prolonger son engagement. Néanmoins, le PSG souhaiterait assurer ses arrières, afin de ne pas être pris au dépourvu si Kylian Mbappé vient à quitter le club libre de tout contrat en juin prochain. Les Rouge-et-Bleu auraient donc placé les noms de quelques pistes pour la succession du Français. Si Erling Haaland resterait la priorité comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier, le pensionnaire de la Ligue 1 s’intéresserait également à Dusan Vlahovic. Auteur d’une bonne saison l’an dernier, le Serbe semble reparti sur les mêmes bases (dix buts et une passe décisive en douze rencontres toutes compétitions confondues). Mais le PSG ne serait pas seul sur l’attaquant de 21 ans puisque la Juventus serait également intéressée par le joueur. Mais le dossier pourrait très rapidement se compliquer pour le club de Serie A.

La Juventus envisage également une vente de Kulusevski pour Vlahovic