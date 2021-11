Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme coup de tonnerre se prépare pour Hazard !

Publié le 2 novembre 2021 à 10h00 par La rédaction

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard pourrait voir son avenir se faire ailleurs. La Juventus ne serait pas contre l'idée de faire venir le Belge en Serie A pour le reste de la saison.

Arrivé en tant que potentiel successeur de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard voit son aventure au Real Madrid se tourner de plus en plus en un véritable échec. Régulièrement sujet aux blessures, le Belge recruté pour 115M€ ne répondrait pas aux attentes placées en lui. L’été dernier, l’ancien joueur de Chelsea figurait même parmi les indésirables de la Casa Blanca . Et sa situation ne semble pas s’arranger cette saison. L’ailier de 30 ans a perdu sa place de titulaire dans l’effectif de Carlo Ancelotti. De ce fait, Eden Hazard pourrait voir son avenir ailleurs qu’au Real Madrid. Et un club de Serie A commencerait à se positionner sur lui.

La Juventus s’intéresse à Hazard