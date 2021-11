Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout se joue maintenant pour Xavi !

Publié le 3 novembre 2021 à 11h30 par A.C.

Sous contrat avec Al Sadd jusqu’en juin 2023, Xavi devrait vraisemblablement être le prochain entraineur du FC Barcelone.

Voilà plus d’une semaine que le FC Barcelone n’a pas de véritable coach. La défaite face au Rayo Vallecano (1-0) a été fatale pour Ronald Koeman, qui a été démis de ses fonctions par Joan Laporta et remplacé temporairement par Sergi Barjuan. Ce dernier ne devrait toutefois pas rester longtemps en place et donc retrouver rapidement le Barça B, puisqu’en Catalogne on assure qu’un entraineur titulaire est recherché. Plusieurs noms ont été évoqués, notamment ceux d’Andrea Pirlo et de Roberto Martinez, mais un seul revient sans cesse : celui de Xavi. Déjà lors des élections pour la présidence du FC Barcelone, l’ancien milieu était érigé comme grand favori pour la piste d’entraineur, par plusieurs candidats. Ce n’était pas le cas de Joan Laporta, qui semble pourtant avoir cédé, puisqu’il aurait commencé à bouger pour rapatrier celui qui vit au Qatar depuis 2015.

Le Barça s’envole pour le Qatar

Ce mercredi, la RAC1 a publié plusieurs clichés où l’on peut voire Rafa Yuste et Mateu Alemany à l’aéroport de Barcelone El Prat, prendre un avion direction Doha. Le vice-président et le directeur exécutif du FC Barcelone auraient été mandatés par Joan Laporta pour rencontrer Xavi et donc boucler son retour. Cela pourrait d’ailleurs se produire plus vite que prévu, puisque la Cadena SER annonce que l’on pourrait voir Xavi sur le banc du Barça dès le match face au Celta Vigo, le 6 novembre prochain. Interrogé sur son avenir, Sergi Barjuan a d’ailleurs clairement laissé entendre que son intérim pourrait bientôt se terminer. « Je ne sais pas si je vais terminer ma semaine à Vigo, ou alors au stade Johan Cruyff » a-t-il déclaré ce mardi, d’après des propos rapportés par SPORT .

Laporta pourrait tout faire capoter