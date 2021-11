Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta joue avec le feu pour Xavi !

Publié le 3 novembre 2021 à 10h30 par A.C.

Le président Joan Laporta va jouer un rôle central dans l’opération Xavi, pressenti pour devenir le nouvel entraineur du FC Barcelone.

Les prochains jours et les prochaines heures s’annoncent cruciales pour l’avenir du FC Barcelone. Ce mercredi, la RAC1 a annoncé que Rafa Yuste et Mateu Alemany ont pris un avion à l’aéroport El Prat, direction le Qatar. Là-bas, le vice-président et le directeur exécutif du Barça devraient rencontrer Xavi, qui dispute un match de championnat avec son équipe d’Al Sadd... qui pourrait bien être son dernier ! L’ancien milieu pourrait en effet être sur le banc du FC Barcelone dès la prochaine journée de Liga, pour le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo.

Laporta ne se déplace pas pour Xavi