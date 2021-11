Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une autre mission attend le Barça pour Xavi !

Publié le 2 novembre 2021 à 20h00 par La rédaction

Après s'être séparé de Ronald Koeman, le FC Barcelone aurait fait de Xavi son favori pour le poste d'entraîneur. Néanmoins, Joan Laporta aurait pris un énorme risque dans le dossier. Désormais, ce serait une autre mission qui attendrait la direction catalane pour le technicien espagnol.

Depuis le licenciement de Ronald Koeman, le FC Barcelone serait à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et ces derniers temps, la tendance se tournerait vers un retour de Xavi au sein du club catalan. Après avoir fait toute sa carrière de joueur au Barça , l’ancien milieu de terrain serait annoncé comme le favori pour prendre la succession de Ronald Koeman. Néanmoins, pour accepter de le libérer, Al-Sadd, club où officie Xavi actuellement, aurait posé quelques conditions et une réunion avec la direction du FC Barcelone en ferait partie. Néanmoins, Joan Laporta aurait pris un énorme risque en ne souhaitant pas être du voyage comme l’a révélé TV3 . Désormais, ce serait une autre mission qui attendrait Rafa Yuste et Mateu Alemany.

Laporta ne ferait jamais les déplacements pour clôturer les dossiers