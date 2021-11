Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester United a un grand choix à faire avec Pochettino !

Publié le 7 novembre 2021 à 15h45 par T.M.

A Manchester United, le nom de Mauricio Pochettino ne cesse de revenir. Toutefois, l’actuel entraîneur du PSG pourrait refuser de débarquer en fonction de certains événements.

Pour le moment, Mauricio Pochettino est toujours sur le banc du PSG. Mais alors que l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023, les critiques se font de plus en plus nombreuses. Dans le même temps, en Angleterre, la crise ne s’arrête pas à Manchester United, où Ole Gunnar Solskjaer est toujours plus proche d’un départ. Le Norvégien pourrait alors céder sa place et pour venir le remplacer sur le banc d’Old Trafford, le nom de Pochettino ne cesse de revenir. Selon certains, le technicien du PSG serait même l’option numéro 1.

Rangnick-Pochettino, un duo impossible ?