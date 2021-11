Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr va toucher le pactole !

Publié le 7 novembre 2021 à 10h30 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Real Madrid, Vinicius Jr aurait tapé dans l'oeil de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Toutefois, l'attaquant brésilien serait plutôt parti pour renouveler son bail avec le club merengue. En effet, Vinicius Jr serait en négociations avancées avec la Maison-Blanche et devrait parapher un bail de six saisons avoisinant les 10M€ annuels.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, déterminé à s'offrir les services de la star française pour 0€. Pour pallier le possible départ de son numéro 7, Leonardo aurait déjà déniché son éventuel successeur. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a fait d'Erling Haaland et de Robert Lewandowski ses priorités pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé à Paris la saison prochaine. Par ailleurs, Leonardo aurait également identifié le profil de Vinicius Jr. Toutefois, l'attaquant brésilien serait sur le point de prolonger avec le Real Madrid.

Un contrat de 10M€ par an pour Vinicius Jr