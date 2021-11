Foot - PSG

PSG - Malaise : La mise au point de Pochettino sur Lionel Messi !

Publié le 7 novembre 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que l’état physique de Lionel Messi est actuellement au centre des interrogations, Mauricio Pochettino a fait un point à ce sujet.

Ce samedi, le PSG s’est imposé à Bordeaux (2-3), une rencontre pour laquelle Lionel Messi n’était pas présent. Touché, l’Argentin suit un protocole pour tenter de revenir le plus vite possible. Mais c’est possiblement avec le maillot de l’Albiceleste que l’on pourrait d’abord revoir la Pulga. En effet, bien que blessé, Messi a été appelé avec l’Argentine pour cette trêve internationale. Forcément, cela en a interpellé plus d’un…

« On va voir dans les prochaines heures »