PSG : Pochettino déclare sa flamme aux Girondins de Bordeaux !

Publié le 6 novembre 2021 à 21h07 par La rédaction mis à jour le 6 novembre 2021 à 21h08

Ancien joueur de Bordeaux, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur son court passage en Gironde avant la rencontre du PSG.