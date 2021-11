Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino met les choses au clair pour Kimpembe !

Publié le 6 novembre 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que certains observateurs le pointent comme responsable de la blessure de Presnel Kimpembe, Mauricio Pochettino a tenu à répondre à ces allégations.

Depuis le début de saison, Presnel Kimpembe est le joueur de champ qui est le plus utilisé au PSG. Et alors qu’il était victime d’une gêne à une cheville et qu’il a connu quelques soucis personnels, le corps de l’international français a fini par lâcher ce mercredi contre le RB Leipzig. Comme annoncé par le PSG, Presnel Kimpembe souffre d’une lésion aux ischio-jambiers et a donc du déclarer forfait pour le match contre Bordeaux ce samedi ainsi que pour le rassemblement de l’Equipe de France. C’est ainsi que Mauricio Pochettino s’est attiré les foudres de nombreux observateurs qui estiment que rien n’a été fait pour ménager le défenseur parisien.

« Il n’a jamais été poussé ou forcé à jouer »