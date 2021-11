Foot - PSG

Bordeaux - PSG : Le gros coup des Girondins ?

Publié le 5 novembre 2021 à 21h57 par Alexis Bernard mis à jour le 5 novembre 2021 à 22h00

Face à une équipe parisienne privée de Messi et Verratti les Girondins de Bordeaux ont un coup à jouer. La surprise du week-end peut être là…

Le PSG de Mauricio Pochettino est loin d’être impérial. Même si Paris commet peu d’erreurs en Ligue 1 (une seule défaite), le collectif parisien n’est pas aussi impressionnant qu’espéré depuis la venue de Lionel Messi. Le trio tant attendu de la MMN (Messi, Mbappé, Neymar) ronronne encore. Et les doutes autour du coach Pochettino sont de plus en plus grands quant à sa capacité à pouvoir conduire ce PSG au sommet de l’Europe.

Bordeaux a un gros coup à jouer