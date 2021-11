Foot - PSG

PSG - Malaise : Le PSG affiche une certitude pour le retour de Leo Messi !

Publié le 5 novembre 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que Leo Messi va manquer le match contre Bordeaux ce samedi soir, le PSG serait néanmoins confiant quant à ses capacités à revenir à la compétition rapidement.

Touché aux adducteurs et à un genou, Leo Messi va rater le match contre les Girondins de Bordeaux ce samedi soir en Ligue 1 après avoir manqué le déplacement à Leipzig en Ligue des champions ce mercredi (2-2). Ainsi, alors que l’Argentin s’est rendu dans une clinique à Madrid ce jeudi pour y recevoir un traitement visant à apaiser ses douleurs et gênes, toute la question reste maintenant de savoir à quel moment le numéro 30 du PSG sera en mesure de reprendre la compétition. Et si l’on en croit les derniers échos, cela pourrait intervenir très bientôt.

Leo Messi présent contre le Brésil ?