PSG - Malaise : Pochettino en rajoute une couche sur le cas Neymar !

Publié le 5 novembre 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que Neymar est en difficulté avec le PSG dans ce début de saison, Mauricio Pochettino a tenu un discours rassurant à l’égard du Brésilien.

Depuis le début de la saison, Neymar enchaîne les prestations décevantes. L’international brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même et ses dernières déclarations concernant son état mental ont suscité une grande inquiétude. Neymar est néanmoins parvenu à rehausser son niveau de jeu face au LOSC (2-1) puis contre le RB Leipzig (2-2), bien qu’on attende plus du numéro 10 du PSG. De nouveau interrogé sur Neymar ce vendredi à la veille du déplacement à Bordeaux, Mauricio Pochettino s’est dit satisfait du niveau affiché par sa star, et de son équipe en général.

« Je suis satisfait de Neymar »