PSG - Malaise : Deschamps interpelle Pochettino pour Kimpembe !

Publié le 5 novembre 2021 à 3h00 par A.M.

Interrogé sur la situation de Presnel Kimpembe, Didier Deschamps estime que le défenseur du PSG joue trop depuis le début de saison.

Depuis le début de saison, Presnel Kimpembe enchaîne les prestations décevantes et se retrouve sous le feu des critiques. Le penalty concédé dans les arrêts de jeu contre le RB Leipzig (2-2) n'a rien arrangé. Malgré tout, cela ne remet pas en cause sa place en équipe de France comme l'explique Didier Deschamps qui interpelle Mauricio Pochettino concernant le temps de jeu de Presnel Kimpembe avec le PSG, bien que le sélectionneur des Bleus ait conscience de la difficulté de la tâche du technicien argentin.

«Il fait partie de ces joueurs qui enchaînent tous les matchs. Peut-être un peu trop»