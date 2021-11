Foot - PSG

PSG - Malaise : La nouvelle sortie fracassante de Wanda Nara sur Icardi !

Publié le 4 novembre 2021 à 14h10 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, a fait une nouvelle sortie très remarquée.

C’est reparti pour un tour. Alors que tout semblait être rentré dans l’ordre, la presse argentine a totalement relancé le feuilleton entre Wanda Nara et Mauro Icardi ! Olé a en effet annoncé que le couple connaitrait une nouvelle période turbulente, avec l’agent et compagne du joueur du Paris Saint-Germain qui serait repartie à Milan, ou les deux possèderaient toujours un domicile. Comme souvent avec ce duo très médiatique, cela s’est traduit sur les réseaux sociaux, avec Icardi qui aurait tout simplement quitté Instagram.

« Je ne veux plus entendre parler de lui »