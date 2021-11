Foot - PSG

PSG : Pastore fait une révélation inattendue sur Di Maria !

Publié le 3 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Arrivé en 2015 au PSG, Angel Di Maria s'exprime très peu en français, mais Javier Pastore assure que le Fideo maitrise très bien la langue de Molière.

Après une saison à Manchester United, Angel Di Maria a débarqué en 2015 au PSG. Mais comme Zlatan Ibrahimovic à l'époque, le Fideo ne s'exprime jamais en français alors qu'il est à Paris depuis plus de six ans. Et pourtant, Javier Pastore a révélé qu'Angel Di Maria maitrisait bien la langue française.

Di Maria parle bien français