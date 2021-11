Foot - PSG

PSG - Clash : Jérôme Rothen répond à Leonardo !

Publié le 3 novembre 2021 à 2h45 par A.M.

Alors que Leonardo est monté au créneau pour Neymar, Jérôme Rothen répond clairement au directeur sportif du PSG.

Après la victoire contre le LOSC (2-1), Leonardo était monté au créneau pour Neymar en assurant qu'il « est injustement critiqué je pense ! Si ça l'affecte ? C'est un joueur très expérimenté. Mais un joueur qui vit dans la fête, comme on le dit, ne peut pas faire un match comme celui-là pendant 90 minutes. C’est impossible. C'est pour ça que c'est un peu trop. Je ne parle que de Neymar, Messi ou Kylian, mais de la vision générale qu’on a sur le PSG. Du calme, là c’est un peu trop. Il faut que certains arrêtent de faire leur auto-promotion sur le dos du PSG. Ce n'est pas bien ». Une critique que certains ont vu destinée à Jérôme Rothen qui n'est jamais tendre avec Neymar. Et l'ancien joueur du PSG a répondu à Leonardo.

«Il y a une manière d'en parler et de critiquer un peu gratuite, c'est un peu trop»