PSG - Malaise : La date des grands débuts de Sergio Ramos est fixée !

Publié le 2 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Toujours dans l'attente de disputer ses premières minutes avec le PSG, Sergio Ramos pourrait bien débuter contre le FC Nantes le 22 novembre prochain.

Arrivé libre cet été, Sergio Ramos n'a toutefois toujours pas porté le maillot du PSG. Et pour cause, l'international espagnol est toujours handicapé par des pépins physiques qui l'empêchent de s'entraîner avec le groupe. La situation commence d'ailleurs à interroger et l'inquiétude concernant un éventuel flop monumental prend de l'ampleur. Mais les grands débuts de Sergio Ramos se préciserait.

Ramos disponible contre Nantes ?