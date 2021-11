Foot - PSG

PSG - Malaise : Le cas Sergio Ramos diviserait à Paris !

Publié le 1 novembre 2021 à 9h45 par Th.B.

Sergio Ramos pourrait revenir rapidement à la compétition. C’est du moins ce qu’espérerait le PSG en coulisse bien qu’il n’ait pas effectué ne serait-ce qu’un entraînement collectif avec le groupe de Mauricio Pochettino. Et d'un autre côté, une résiliation de contrat serait également étudiée.

Le PSG a souhaité frapper un grand coup sur le marché estival des agents libres en mettant la main à la fois sur l’ex-capitaine du FC Barcelone et du Real Madrid en les personnes de Lionel Messi et de Sergio Ramos. Cependant, contrairement au nouveau numéro 30 du PSG et au reste des recrues estivales du Paris Saint-Germain, Ramos n’a jamais été aperçu arborant la tunique du club de la capitale que ce soit au Parc des princes ou dans un autre stade de Ligue 1. La cause ? Sa condition physique. Diminué au mollet, Sergio Ramos n’effectue que des séances individuelles et n’a depuis son arrivée jamais pris part à un entraînement collectif au PSG. Pour autant, tout espoir ne serait pas perdu en interne.

Le PSG garderait espoir pour Ramos !