PSG - Malaise : Le clan Messi a fixé une énorme exigence à Al-Khelaïfi !

Publié le 31 octobre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Contraint de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi s'est envolé vers Paris pour s'engager en faveur du PSG. Toutefois, ses débuts dans le club de la capitale ne se passent pas comme il l'aurait espérer. En effet, Lionel Messi et sa famille auraient de grosses difficultés à s'adapter à leur nouvelle vie au PSG et à Paris. Et alors que Nasser Al-Khelaïfi penserait à se séparer de Neymar, La Pulga aurait de plus en plus de doutes. Ce qui aurait fait réagir Jorge Messi, le père et agent du joueur, qui exigerait du président du PSG qu'il trouve des solutions.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est retrouvé libre pendant plusieurs semaines. Déterminée à prolonger avec le Barça, La Pulga a tout tenté pour pouvoir obtenir gain de cause, mais les parties n'ont pas trouvé le moyen de continuer leur aventure ensemble. Dans l'obligation de se trouver un nouveau club, Lionel Messi a atterri au PSG. Toutefois, l'international argentin ne serait pas vraiment satisfait de son choix actuellement. Selon les informations d' El Nacional , Lionel Messi ne parviendrait pas à s'intégrer à sa nouvelle vie à Paris. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, La Pulga aurait de grosses difficultés à s'acclimater. D'ailleurs, sa famille ne serait pas à l'aise non plus à Paris. En ce qui concerne le sportif, Lionel Messi n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau, pas aidé par ses pépins physiques. Et à en croire le média catalan, l'ancien du FC Barcelone ne serait pas heureux de jouer dans le style du PSG. Habitué à être le seul leader de son équipe au Barça, Lionel Messi doit aujourd'hui partager avec Neymar et Kylian Mbappé. Et pour ne pas arranger ses affaires, La Pulga pourrait perdre son partenaire et ami, Neymar.

Le clan Messi veut qu'Al-Khelaïfi trouve des solutions