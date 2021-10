Foot - PSG

PSG - Malaise : Une guerre entre Al-Khelaïfi et le clan Messi déclenchée par Neymar ?

Publié le 31 octobre 2021 à 17h15 par A.D.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi ne serait pas dans son assiette. Alors qu'il ne parviendrait pas à s'adapter à sa nouvelle vie à Paris, le phénomène argentin aurait de plus en plus de doutes car Nasser Al-Khelaïfi penserait à se séparer de Neymar. Et selon la presse catalane, cette situation aurait déclenché une guerre entre le président du PSG et Jorge Messi, le père et agent de La Pulga.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses valises et se trouver un nouveau club à rejoindre librement et gratuitement. Une nouvelle qui a fait le plus grand bonheur du PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont profité de l'aubaine et se sont offerts les services de Lionel Messi pour 0€. Toutefois, La Pulga ne serait pas encore épanoui dans son nouveau club. A en croire El Nacional , Lionel Messi aurait beaucoup de mal à s'intégrer au PSG et à Paris. Et alors que le club de la capitale songerait à se séparer de Neymar, une guerre aurait débuté entre Nasser Al-Khelaïfi et Jorge Messi, le père et agent de La Pulga .

Le clan Messi reproche au PSG sa mauvaise intégration